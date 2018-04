publié le 05/04/2018 à 13:02

La Coupe Davis changera probablement de format dans les années à venir. Mais en 2018, elle se joue toujours au meilleur des cinq sets et de cinq rencontres, sur trois jours, avec au maximum quatre simples et un double. Victorieuse des Pays-Bas à Albertville au 1er tour de la défense de son titre, la France se rend en Italie, tombeuse du Japon, du vendredi 6 au dimanche 8 avril.



Ce quart de finale se dispute à Gênes, sur terre battue. Yannick Noah n'a fait appel ni aux blessés Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, ni au convalescent Richard Gasquet, ni à Gilles Simon mais à Lucas Pouille, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino pour les simples, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en double.

Numéro 1 français au classement ATP (11e mondial), Pouille ouvrira le bal face à Andreas Seppi (62e). Préféré à Mannarino, mieux classé (25e) mais moins à l'aise sur terre battue, Chardy (80e) se frottera ensuite à l'imprévisible Fabio Fognini (20e), capable du meilleur (quart de finale à Roland-Garros) comme du pire.

Passé ces deux premiers simples, les capitaines ont toute liberté de changer leurs hommes jusqu'à une heure avent le coup d'envoi des matches. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finales en septembre.

Italie-France : le programme

Vendredi 6 avril (à partir de 11h30) :

Andreas Seppi (ITA) - Lucas Pouille (FRA)

Fabio Fognini (ITA) - Jérémy Chardy (FRA)



Samedi 7 avril (14h00) :

Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) - Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert (FRA)



Dimanche (à partir de 11h30) :

Fabio Fognini (ITA) - Lucas Pouille (FRA)

Andreas Seppi (ITA) - Jérémy Chardy (FRA)

Coupe Davis 2018 : le tableau Crédit : Valentina BRESCHI / AFP