Dans ses rêves les plus fous, elle se voyait revenir sur un tournoi professionnel à Miami, le 19 mars prochain. Mais cinq ans après l'arrêt - surprise - de sa carrière, dans la foulée d'un titre à Wimbledon, son Graal, Marion Bartoli doit se rendre à l'évidence. Non seulement il lui faudra encore plusieurs semaines pour être prête, mais surtout elle ne semble plus tout à fait sûre de pouvoir un jour reprendre la compétition au plus haut niveau.



La Française a annoncé peu avant Noël son intention de renouer avec le fil de sa carrière, à 33 ans. Quatre mois plus tard, elle vient de réapparaître en public raquette en main pour une exhibition au Madison Square Garden de New York face à Serena Williams (défaite 10-6 dans un super tie-break), lundi 5 mars. Avec ce constat : "Il y a tellement de points d'interrogation".

"J'essaye de prendre les choses au quotidien sans trop me projeter, a expliqué la native du Puy-en-Velay. Ce qui est certain, c'est que je ne reviendrai pas sur le terrain tant que je ne m'estimerai pas à 100%. J'ai arrêté cinq ans la compétition. Ce n'est pas pour revenir en me disant qu'aujourd'hui, je ne suis qu'à 40% ou 50%".

Plus inquiétant pour ses fans, elle "n'a pas la certitude que son corps puisse continuer à assumer des doses d'entraînement qui ne vont faire qu'augmenter pour arriver à retrouver son meilleur niveau. Je ne sais pas si mon épaule et mes genoux vont tenir (...) Ces aspects font que mon retour ne va pas avoir lieu tout de suite. Ça va prendre du temps".

"Ma seule certitude, c'est de faire ce qui me plaît le plus au monde, conclut l'ancienne 7e joueuse mondiale. J'adore ça. Ça me rend heureuse et c'est de loin le plus important". Bartoli n'a pas souhaité indiquer si elle demanderait des invitations pour participer à des tournois officiels d'ici à la fin de la saison.