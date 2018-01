publié le 19/01/2018 à 12:19

Le match d'Alizé Cornet contre Elise Mertens a été éprouvant. "Quand je me mettais au retour et que je baissais la tête, j'avais l'impression d'être dans un four, j'avais l'impression qu'il faisait 100° C. Et je me disais : 'ce n'est pas possible de faire ça, on est complètement psychopathe'", a-t-elle commenté en conférence de presse, après le match.



Au début du deuxième set, après une double faute, la Niçoise a même dû s'allonger sur le court, en souffrance à cause de la chaleur qui dépassait les 40° C. "Je me dis que pour la santé c'est limite (…) C'est vrai qu'ils nous envoient quand même un peu à l'abattoir. Je suis un peu d'accord avec tout ce que les joueurs peuvent dire", estime la Française qui est tout de même parvenu à aller au bout de son match après un temps mort médical.

"J'ai l'impression qu'ils attendent un drame pour changer ça. Un drame qui peut survenir à n'importe quel moment dans ces conditions. On est vraiment mis à rude épreuve et peut être qu'à ce moment-là, ils changeront quelque chose", a-t-elle poursuivi.

The brutal 42°C heat really took it's toll on Alize Cornet during her defeat to Elise Mertens pic.twitter.com/Vxy9dH0Bbw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 19 janvier 2018