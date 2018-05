Roland-Garros 2018 : le programme complet de dimanche 27 mai

publié le 26/05/2018 à 18:05

Certian(e)s ne s'y sont pas encore totalement fait mais c'est bien le cas depuis 2006 : le tournoi de Roland-Garros débute non plus le lundi mais le dimanche. Ce 27 mai, jour de la fête des mères, 32 matches sont au programme sur huit courts à partir de 11h, si le temps le permet.



Sur les 15 Français et 10 Français engagés au 1er tour, 10 effectuent leur entrée dans le tournoi, 6 chez les messieurs et 4 chez les dames. Honneur au numéro 1 d'entre eux chez les premiers : Lucas Pouille, 16e joueur mondial, se frotte au Russe Daniil Medvedev, 53e. Il mène 2-0 dans leurs confrontations.

Ce match est programmé en troisième position sur le court central, après celui d'Alizé Cornet (33e mondiale) contre l'Italienne Sara Errani (74e). Gaël Monfils, descendu au 38e rang au classement ATP, est pour sa part opposé sur le court Suzanne Lenglen en 2e match à son jeune compatriote Elliot Benchetrit (19 ans, 302e mondial).

La relève française en piste

Autre choc 100% bleu-blanc-rouge de la journée, Chloé Paquet (255e) contre Pauline Parmentier (75e). L'espoir Corentin Moutet (143e) se mesure au vétéran croate Ivo Karlovic (39 ans, 93e). Mission encore plus compliquée pour Maxime Janvier (21 ans, 304) face au Japonais Kei Nishikori (21e)



Lui aussi méconnu du grand public, Grégoire Barrère (24 ans, 196e) défie le Moldave Radu Albot (28 ans, 97e). Enfin, Amandine Hesse (25 ans, 199e) est opposée à l'Américaine Jennifer Brady (23 ans, 83e).

Zverev, Dimitrov, Goffin

Du côté des outsiders de ce tournoi dans l'ombre de Rafael Nadal, notons les entrées en lice du Bulgare Grigor Dimitrov contre le Serbe Viktor Troicki, de l'Allemand Alexander Zverev face au Lituanien Ricardas Berankis, du Belge David Goffin, opposé au Néerlandais Robin Haase.

Le programme de dimanche 27 mai :

Début des matches à 11h.

Court central Philippe Chatrier :

Viktor Troicki (SRB) - Grigor Dimitrov (BUL/N.4)

Alizé Cornet (FRA/N.32) - Sara Errani (ITA)

Lucas Pouille (FRA/N.15) - Daniil Medvedev (RUS)

Jelena Ostapenko (LET/N.5) Kateryna Kozlova (UKR)



Court Suzanne Lenglen :

Ajla Tomljanovic (AUS) - Elina Svitolina (UKR/N.4)

Elliot Benchetrit ( FRA) - Gaël Monfils (FRA/N.32)

Qiang Wang (CHN) - Venus Williams (USA/N.9)

Ricardas Berankis (LTU) - Alexander Zverev (GER/N.2)



Court n°1 :

Kurumi Nara (JPN) - Barbora Strycova (CZE/N.26)

Kei Nishikori (JPN/N.19) - Maxime Janvier (FRA)

Johanna Konta (GBR/N.22) - Yulia Putintseva (KAZ)

David Goffin (BEL/N.8) - Robin Haase (NED)



Court n°3 :



Madison Brengle (USA) - Anett Kontaveit (EST/N.25)

Jozef Kovalik (SVK) - Pablo Carreno Busta ( ESP/N.10)

Francesca Schiavone (ITA) - Viktoria Kuzmova (SVK)

Federico Delbonis (ARG) - Thomaz Bellucci (BRA)



Court n°6 :

Saisai Zheng (CHN) - Ekaterina Makarova (RUS)

Nicolas Jarry (CHI) - Jared Donaldson (USA)

Oscar Otte (GER) - Matteo Berrettini (ITA)

Magdalena Frech (POL) - Ekaterina Alexandrova (RUS)



Court n°7 :

Damir Dzumhur (BIH/N.26) - Denis Kudla (USA)

Jennifer Brady (USA) - Amandine Hesse (FRA)

Ivo Karlovic (CRO) - Corentin Moutet (FRA)

Magda Linette (POL) - Zarina Diyas (KAZ)



Court n°9 :

Petra Martic (CRO) - Yafan Wang (CHN)

Martin Klizan (SVK) - Laslo Djere (SRB)

Guido Andreozzi (ARG) - Taylor Fritz (USA)

Alexandra Dulgheru (ROU) - Christina McHale (USA)



Court n°18 :

Grégoire Barrère (FRA) - Radu Albot (MDA)

Arantxa RUS (NED) - Sloane Stephens (USAN.10)

Fernando Verdasco (CHI/N.30) - Yoshihito Nishioka (JPN)

Chloé Paquet (FRA) - Pauline Parmentier (FRA)