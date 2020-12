Open d'Australie : le forfait de Roger Federer marque-t-il sa fin de carrière ?

publié le 29/12/2020 à 12:26

Roger Federer est-il capable d'ajouter un 21e Grand Chelem à son immense palmarès ?Après l'annonce officielle de son forfait à l'Open d'Australie, qui débute le vendredi 8 février prochain, l'ex-numéro un mondial repousse son retour à la compétition à cause, en partie, de ses deux opérations au genou subies en 2020 et les doutes subsistent sur la poursuite de sa carrière.

Après un an sans joué, la question d'une retraite anticipée se pose pour le Suisse, qui est aujourd'hui âgé de 39 ans. Roger Federer n'imagine pas un instant poser les raquettes sous la contrainte et va tout tenter pour revenir au plus haut niveau, avec le secret espoir de remporter une neuvième fois son tournoi fétiche de Wimbledon.

L'ancien joueur Nicolas Escudé est persuadé que celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de tous les temps croit en cette cette prouesse même s'il s'interroge : "Est-ce qu'il va y parvenir au vu de la concurrence qui est beaucoup plus rude et sévère avec cette nouvelle génération qui commence à s'installer ? Pour moi, cela va être très compliqué qu'il puisse aller chercher un autre tournoi du Grand Chelem".