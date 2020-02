Roland-Garros : le court central a enfin un toit

publié le 06/02/2020 à 21:03

Quinze minutes. C'est le temps qu'il faudra aux organisateurs de Roland-Garros pour déployer le nouveau toit rétractable du court central, ou Philippe-Chatrier, si jamais la pluie pointe le bout de son nez. Les travaux, commencés il y a trois ans, se sont achevés mercredi 5 février avec la pose de la dernière aile. Un mois en avance sur le délai prévu.



Les meilleurs joueurs de tennis du monde pourront tester ce toit dès l'édition 2020 de Roland-Garros, qui se tient du 18 mai au 7 juin. En plus de la pluie, le toit rétractable "protégera" de la nuit. Les matches qui seront programmés en fin d'après-midi pourront se terminer même si la luminosité extérieure n'est plus suffisante, puisque le toit est doté d'un système d'éclairage. Par contre, cette année il n'y aura pas de session de nuit (de matches volontairement programmés le soir). C'est prévu pour 2021.



"Ce toit va nous donner de nouvelles possibilités pour la programmation et pour des conditions de jeu homogènes à partir des quarts", a expliqué Bernard Giudicelli, président de Fédération française de tennis. Les matches du tableau masculin et féminin se dérouleront en effet tous sur le court Philippe-Chatrier à partir des quarts, en deux sessions : à 12h et à 17h.



Un deuxième toit est prévu pour couvrir le court Suzanne-Lenglen. Il devrait être livré au premier trimestre 2023 et donc être disponible au mois de mai pour le début du tournoi de Grand Chelem.

🚨 Avec un mois d’avance, la 11e et dernière aile du toit du Court Philippe-Chatrier est hissée aujourd’hui ! Le toit est prêt ! 🏗 #RolandGarros pic.twitter.com/kGQBsLMoUd — Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020