Roger Federer : comment suivre son dernier match avec Rafael Nadal en Laver Cup

Une dernière danse, aux côtés de son rival de toujours, devenu ami en dépit des oppositions, des courses aux records. Le dernier match de l'immense carrière de Roger Federer sera donc un double avec Rafael Nadal, vendredi 23 septembre à Londres dans le cadre de la Laver Cup, une exhibition entre une sélection européenne et une sélection mondiale lancée en 2017.

Cette année-là à Prague, le Suisse et l'Espagnol avaient déjà été associés en double, pour une victoire sur les Américains Sam Querrey et Jack Sock. Ce dernier sera encore sur le court pour les adieux de "RF" (41 ans), avec un autre Américain, Frances Tiafoe. La rencontre est à suivre à la télévision en France sur beIN Sports. Elle débutera dans la foulée d'un simple entre Andy Murray et Alex de Minaur prévu à 20h.

"Évidemment, ça pourrait être une situation assez unique si ça arrive", avait déclaré Federer sur une association possible avec Nadal, mercredi 21 septembre. "On s'est battus si longtemps, mais il y a toujours eu ce respect entre nous (...) Avoir été capable d'entretenir cette bonne relation, c'est aussi un beau message pour le sport et au-delà et pour cette raison, ce serait super que cela arrive. Ce serait un moment vraiment spécial".

"Participer à ce moment historique sera quelque chose d'incroyable et d'inoubliable", lui a répondu l'Espagnol de 36 ans, qui est passé devant le Suisse au nombre de tournois du Grand Chelem remportés : 22 contre 20 (21 pour Novak Djokovic). Federer et Nadal ont écrit en 40 affrontements (24 victoire à 16 pour l'Espagnol), dont certains légendaires, le feuilleton sans doute le plus passionnant de l'histoire du tennis.

