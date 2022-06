Roland-Garros : Nadal déroule face à Ruud et s'offre un 14e titre Porte d'Auteuil

Rafael Nadal a remporté un 14e titre à Roland-Garros et un 22e trophée record en Grand Chelem aux dépens du Norvégien Casper Ruud (8e), balayé 6-3, 6-3, 6-0 ce dimanche en finale. L'Espagnol, âgé de 36 ans depuis vendredi, pourtant gêné par des douleurs au pied gauche, est devenu le vainqueur le plus âgé de l'histoire sur la terre battue parisienne. Dans la course au record de couronnes majeures, l'Espagnol compte désormais deux longueurs d'avance sur ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Novak Djokovic (20 chacun).

Nadal, pourtant pas dans l'un de ses meilleurs jours, n'a pas laissé respirer le Norvégien, en l'agressant très vite sur deuxième service. Après la perte du premier set 6-3, Casper Ruud a semblé revenir dans les débats en poussant l'Espagnol plus souvent à la faute. Breaké 1-3 dans la deuxième manche, Nadal a finalement resserré une nouvelle fois son étau en remportant 11 jeux consécutifs.

Pourtant bien installé du fond du court, le Norvégien a perdu beaucoup d'énergie en tournant autour de son revers, laissant le court grand ouvert pour l'Espagnol. Ses quelques bonnes phases offensives ont rapidement été avortées par les puissants coups droits décroisés de Rafa qui a réalisé au total 37 coups gagnants pour seulement 18 fautes directes.

Tout puissant à Roland avec 14 titres, l'Espagnol de 36 ans a laissé sous-entendre que ce pourrait être son dernier Roland-Garros. Reste donc à savoir si son corps lui permettra d'être présent l'année prochaine pour défendre son titre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info