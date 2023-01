Voile : Thomas Coville va se lancer à l’assaut de la Route de la Découverte

Pour débuter la saison 2023 de course au large, l’équipage Sodebo Ultim 3 emmené par Thomas Coville va partir à l’assaut du record de la Route de la Découverte, aujourd’hui détenu par l’équipage Spindrift. Yann Guichard et son équipage avaient en effet le 6 novembre 2013 réalisé le parcours de 3884 milles (7 193 km) en 6 jours, 14 heures, 29 minutes et 21 secondes.

Depuis le 7 janvier dernier et jusqu’au 7 avril prochain, toute l’équipe Sodebo est donc en alerte avec la cellule routage afin de définir la meilleure fenêtre météo pour s’élancer en Atlantique.

Le tracé de la Route de la découverte entre Cadix en Espagne et San Salvador aux Bahamas est un hommage à Christophe Colomb qui, du 3 août au 12 octobre 1492 avait effectué cette traversée en 70 jours avec ses trois embarcations, la Pinta, la Nina et la Santa Maria.

Avant l’équipe de Yann Guichard, celles de Serge Madec en 1988, Grant Dalton en 2000, Steve Fosset en 2003 ou encore Franck Cammas en 2007 avaient tour à tour détenues le record de cette Route de la découverte qui, à l’origine, était une course en équipage entre Cadix et Saint Domingue, course dont la première édition fut remportée en 1984 par Philippe Poupon sur Fleury Michon III.

La Route de la découverte a aussi son recordman en solitaire : le dernier en date étant Armel Le Cléac’h qui en janvier 2014 avait mis 6 jours et 23h pour traverser l’Atlantique seul à la barre du Maxi Banque Populaire VII.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info