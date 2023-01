America’s Cup : Un équipage Français va s’engager sur la 37è édition

C’est officiel depuis ce mardi 3 janvier 2023, il y aura bien un Défi français lors de la prochaine America’s Cup. Celui-ci sera porté par le Yacht- Club de Saint-Tropez et le Team France SailGP. C’est le K-Challenge qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait s’engager sur la prestigieuse Coupe de l’América dont la dernière édition disputée en mars 2021 avait été remportée par le Team New-Zealand.

Ce nouveau projet de Défi Français sera porté par les deux propriétaires de K-Challenge Stéphane Kandler et Bruno Dubois ainsi que par le Yacht- Club de Saint-Tropez. « Nous sommes très heureux de rejoindre les autres challengers. Nous travaillons en coulisses depuis presque un an maintenant. Ils nous tardent de vous en révéler davantage et partagerons avec vous les différents éléments relatifs à nos soutiens et aux aspects sportifs d’ici la fin du mois ! » explique le communiqué du team.

Avec le bateau du Défi Français, ce sont donc cinq voiliers qui seront en compétition à Barcelone à partir du 12 octobre 2024 puisque sont déjà inscrits des équipages American Magic, Team New Zealand, Ineos Britannia et Alinghi Red Bull Sailing Team.

C’est la première fois depuis 2017 que le Team France va s’aligner sur la Coupe de l’America. Cette année là, l’équipage Groupama emmené par Franck Cammas avait été éliminé au deuxième tour des qualifications qui s’étaient déroulées aux Bermudes.

Créée en 1851, la Coupe de l’America est l’une des plus anciennes compétitions sportives du Monde

