publié le 09/10/2018 à 16:48

Les habitants des Hautes-Pyrénées ont eu droit à une belle surprise au réveil ce dimanche. Pour la première fois de la saison, ils ont pu constater le léger manteau blanc qui recouvrait leurs sommets. Les flocons ont continué de tomber dans la nuit de dimanche à lundi, pour recouvrir les stations les plus hautes de la région, à plus de 1.800 mètres d'altitude.



Après un été particulièrement doux en montagne avec de longues semaines de sécheresse et des températures supérieures à la norme, les premières gelées n'étaient arrivées que le 1er octobre sur le Pic du Midi.

Il a donc fallu attendre le dimanche 7 octobre pour observer les premières vraies chutes de neige sur les stations du Monts d'Olmes, Cauterets ou encore dans le Port de l'Envalira à Andorre. Un fond froid s'est installé dans le département, qui pourrait provoquer de nouvelles chutes de neige, dans les jours à venir, prévoit Météo France.



Rien d'exceptionnel à cette période

L'apparition des premières neiges à cette période de la saison n'a rien d'exceptionnel. En effet, l'an dernier en 2017, il avait fallu attendre le début du mois de novembre pour voir les premiers flocons recouvrir les sommets pyrénéens pour nous offrir un hiver particulièrement enneigé.



Un an plus tôt en 2016, le sommet du Pic du Midi était enneigé dès le 15 septembre alors qu'il avait fallu attendre le 27 octobre en 2015. Difficile donc de présumer de la suite de l'hiver, à deux mois de l'ouverture des stations de ski.