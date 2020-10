publié le 04/10/2020 à 09:41

Coup de tonnerre sur ce Prix de l'Arc de Triomphe, quand vendredi 2 octobre en fin de soirée, on a appris que les quatre partants de l'entraîneur irlandais Aidan O'Brien seraient finalement non partants du fait d'une intoxication alimentaire. En cause, une substance dopante, le zilpaterol. Cette molécule est utilisée dans l'élevage des bovins pour augmenter leur taille.

Reste donc une course décapitée certes, mais une très belle course tout de même, que vous pourrez regarder en direct sur M6. Enable (le 8), lauréat en 2017 et 2018, tente ici, pour ce qui sera sans doute sa dernière course, de réaliser un triplé historique.

À part Motrico, qui avait sept ans en 1932, aucun cheval âgé de 6 ans et plus n'a jamais remporté cette épreuve. À 6 ans, Enable est prête et peut le faire, elle qui a régulièrement ces années passées bousculé les standards de la plus grande course de galop du monde.

Y parviendra-t-elle ? Ce n'est pas notre avis. En tête de notre pronostic, nous avons fait confiance à In Swoop, entraîné en France par Francis Graffard et associé à Ronan Thomas.

Deuxième du récent Grand Prix de Paris, il sera considérablement avantagé par les hallebardes tombées sur la région parisienne. Plus c'est lourd, mieux ce sera en effet pour ce trois ans lauréat du Derby allemande.

En dernière minute, nous suggérons la candidature de Stradivarius (8), le compagnon d'entraînement d'Enable. Lui est ce qu'on appelle un stayer, triple lauréat de la Gold Cup, sur 4000 mètres.

Drôle de client que ce pur-sang de 6 ans, qui n'a, dans toute sa carrière, jamais terminé plus loin que cinquième, et encore ce classement était-il celui de sa course de début. Avantagé lui aussi par l'alourdissement de la piste, il a la qualité pour se hisser à l'arrivée de ce Quinté de haute volée, dont les gagnants dans l'ordre seront récompensés par le PMU d'une tirelire de 3 millions d'euros. À partager s'il y a lieu, cela coule de source !

Les pronostics

Quatre chevaux sont non partants dans le quinté de Longchamp, le Prix de l'Arc de Triomphe. Ce sont les numéros 4 Japan, 5 Somewhere, 13 Mogul et 14 Serpentine.

Quinté du Dimanche 4 Octobre 2020 à Longchamp, sur terrain plat. Qatar Prix de l'Arc de Triomphe - Groupe I - 2400 mètres, Grande Piste - Pur-Sang de 3 ans et plus

Finalement 11 partants (les numéros 4, 5, 13 et 14 sont non partants). Départ à 16h05

12 - In Swoop

8 - Enable

6 - Stradivarius

15 - Raabihah

10 - Gold Trip

1 - Persian King

7 - Sottsass

Dernière minute

6 - Stradivarius