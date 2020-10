Quinté+ du vendredi 2 octobre 2020 à Vincennes en nocturne : les pronostics

publié le 01/10/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 2 octobre 2020 à Vincennes en nocturne, le Prix Charley Mills. Départ à 20h15. 16 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Dans cette course où tous s'élancent du même échelon et alors que le premier tournant s'annonce assez rapidement, on pourrait avoir quelques surprises dès les premières mètres de course.

Sur la foi de ses meilleures performances, tant en Scandinavie qu'à Vincennes, le 9 Velvet Gio défendra ici une première chance. Face à lui, le 8 Delfino, qui vient de décevoir, devrait bien se comporter, même si on peut imaginer que la petite piste n'est pas sa tasse de thé.

Attention aux deux plus riches de ce joli quinté, le 15 Calina, qui est sans doute barrée pour la victoire mais que certaines lignes mettent en relief dans ce lot, et surtout au 16 Cyriel d'Atom, pour lequel Franck Nivard a délaissé le 1 Martin de Bos.

Lauréat sur ce tracé particulier dans sa jeunesse, c'est notre dernière minute, en dépit de récentes performances très en demi-teinte.

Les pronostics :

9. Velvet Gio

8. Delfino

15. Calina

14. Divine Mesloise

13. Calou Renardiere

16. Cyriel d'Atom

4. Ce Retour d'Oscar

11. Digne et Droit



La dernière minute :

16. Cyriel d'Atom