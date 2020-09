Quinté+ du vendredi 18 septembre 2020 à Vincennes en nocturne : les pronostics

publié le 17/09/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 18 septembre 2020 à Vincennes en nocturne, le Prix Cleomède. Départ à 20h15. 14 partantes (le 8 Deese Montrami est non partant). Trot attelé. 2.850 mètres. Petite piste. Juments de 6, 7 et 8 ans.

Des juments d'âge sur la petite piste de Vincennes, sur une longue distance et avec deux échelons de départ. Autrement dit, les rapports de ce Quinté pourraient se révéler assez coquets.

4e d'un Quinté+ autrement plus relevé, notre favorite, le 12 Etoilee Vrie, a évidemment la pointure de ses rivales du soir, et en premier lieu, celles qui, comme elle, rendent 25 mètres.

La plus riche du lot, le 15 Effigie Madrik, semble d'ailleurs la plus dangereuse, devant Exquisa Bella, le 13, qui a déjà gagner sur ce parcours, et Diva Beauregard, le 14, une bonne finisseuse à reprendre absolument après son récent faux-pas.

Notre dernière minute, le 3 Elverina Devavian, débute à Vincennes après avoir fourbi ses armes en province. Voilà qui ne devrait pas dérouter cette jument régulière, qui reste bien placée en tête et qui est à première vue capable de briller dès ses premiers pas en région parisienne.

Les pronostics :

12. Etoilee Vrie

13. Exquisa Bella

15. Effigie Madrik

14. Diva Beauregard

3. Elverina Devavian

5. Elegance Express

2. Emotta

6. Ella de Baffais



La dernière minute :

3. Elverina Devavian