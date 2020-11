Quinté+ du mercredi 11 novembre 2020 à Toulouse : les pronostics

publié le 10/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 11 novembre 2020 à Toulouse, le Prix de la Ville de Toulouse. Départ à 15h15. 16 partants. Handicap. Plat. 2.400 mètres. Purs-sangs de 4 ans et plus. Dans un terrain bien moins lourd qu'espéré par certains, ce quinté devrait avantager les concurrents ayant tiré de bons numéros à la corde, la lice étant placée à zéro mètre.

Notre favori, le 4 Savoir Aimer, est l'un des chevaux de classe du lot. C'est le seul des trois pensionnaires de Frédéric Rossi que nous avons retenu, cela même si pour lui aussi une piste plus profonde aurait pu être providentielle. En revanche, tous les feux sont au vert pour le 12 Champ de Mars, qui cherche la consécration à ce niveau, après deux accessits prometteurs.

Favori logique de l'épreuve, le 9 Moonwalk Step aura des arguments à faire valoir au vu de sa forme saisonnière. Il est une autre base possible. Nous avons retenu les deux pensionnaires de Christophe Escuder : le 8 Made To Lead, pour son aptitude aux pistes très souples, et le 1 Just a Formality, qui rentre certes, mais avec Stéphane Pasquier sur le dos.

Quant à notre dernière minute, le 6 Qatar River, il n'est autre qu'un véritable spécialiste de cette piste. Dépendant d'une petite écurie, il s'élancera à une cote très intéressante et peut même prétendre s'imposer. C'est dire toute la difficulté de ce quinté toulousain.

Les pronostics :

4. Savoir Aimer

12. Champ de Mars

9. Moonwalk Step

6. Qatar River

8. Made To Lead

14. Kano Fefi

1. Just a Formality

2. Breath Of Fire



La dernière minute :

6. Qatar River