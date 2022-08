Quinté du mercredi 10 août à Pornichet-La-Baule : les pronostics

Retrouvez les pronostics d'Équidia pour le quinté du mercredi 10 août à Pornichet-La-Baule, 9e étape du Grand National du Trot Paris-Turf. Départ à 20h15. 16 partants. Trot. Attelé. 2.725 mètres. Trois échelons de départ avec deux concurrents qui rendront 50 mètres.

Après deux succès de rang en juin, Fakir de Mahey (2) n'a trouvé que French Man (3) pour le devancer dans le Quinté+ du 22 juillet à Cabourg. Entièrement pieds nus cette fois, il trouve une belle occasion de reprendre le cours de ses victoires.

Pour mener sa tâche à bien, le pensionnaire de Mathieu Mottier devra toutefois se méfier de Galiléo Bello (1), un excellent gaucher dont la forme ne fait aucun doute, comme le prouve son récent succès dans un Groupe 3 à Enghien, face aux 5 ans.

Modèle de régularité, Echo de Chanlecy (12) fait partie des belles chances du deuxième poteau avec Fairplay d'Urzy (14), qui a désormais deux parcours dans les jambes, et Freyja du Pont (13), troisième de l'ultime étape de ce GNT à Cabourg.

Irréprochable, Farah des Caux (10) garde également ses chances pour une place avec French Man (3), inconstant mais doué, et Eire d'Hélios (9), qui n'est autre que le "maillot jaune" de ce tournoi.

Les pronostics :

2. Fakir de Mahey

1. Galiléo Bello

12. Echo de Chanlecy

14. Fairplay d'Urzy

13. Freyja du Pont

10. Farah des Caux

3. French Man

9. Eire d'Hélios

Dernière minute :

10. Farah des Caux

Galiléo Bello, la belle chance du premier échelon

Son profil : Galiléo Bello est le moins riche du lot mais il a une bonne expérience et de belles références. Excellent gaucher, il aura l'avantage de partir du premier échelon. C'est un cheval qui a beaucoup de coffre et qui sait bien finir ses courses. De plus, ce fils d'Aladin Ejaceul apprécie particulièrement cette piste.



L'avis de son entraîneur, Anne-Françoise Marcillac : " Nous avons décidé d'engager Galiléo Bello quand nous avons vu que la course allait se disputer à Pornichet, une piste à main gauche qu'il connaît bien et qui lui convient très bien. De surcroît, le cheval est toujours au top et l'engagement reste valable, bien qu'il soit le moins riche du lot. En partant en tête, je pense qu'il ne sera pas évident à ses rivaux des deuxièmes et troisièmes échelons de lui rendre la distance sur cette piste. S'il fait sa valeur, et qu'il reste sage, il devrait disputer les toutes premières places."



Sa statistique : Elle concerne le tandem formé par Galiléo Bello et son driver italien, Gabriele Gelormini. Ensemble, ils ont disputé six courses, ont triomphé à une seule reprise et ont fini quatre fois dans les cinq premiers.

Galiléo Bello avec Gabriele Gelormini : 6 courses - 1 victoire et 4 places.



Ses chronos en compétition : 1'12"5

C'est le chrono réalisé par Galiléo Bello dans le Prix de la Ville des Sables d'Olonne, Quinté + du 12 juillet dernier. Cette course se disputait sur 2.775 mètres. Il n'était qu'à un dixième du partiel du leader, Bordeaux S (1'12"4). De leur côté, Fakir de Mahey et French Man ont trotté 1'12"2 et 1'12"1 à Cabourg sur 2.750 mètres.



La forme du moment : L'as de la course est très compétitif depuis un petit moment. Il reste sur trois victoires et deux deuxièmes places en six courses. Le pensionnaire d'Anne-Françoise Marcillac vient de battre des éléments âgés de 5 ans dans un groupe 3 à Enghien. Il faut compter sur lui.



L'avis d'Hervé Engel : "Exception faite de sa disqualification du 3 juin à Vincennes, ce fils d'Aladin d'Ecajeul s'est montré irréprochable au cours de ces derniers mois. Récent vainqueur d'un Groupe 3 à Enghien face aux 5 ans et confirmé à Pornichet, il devrait encore vendre chèrement ses chances.

