MotoGP - GP de Grande-Bretagne : victoire de Bagnaia, Quartararo 8e, Zarco a chuté

Pour ce premier Grand Prix après la trêve estivale de cinq semaines, c’est Francesco Bagnaia qui s’est imposé ce dimanche 7 août sur le circuit de Silverstone, l'Italien offrant à Ducati sa 65e victoire en MotoGP.



Francesco Bagnaia dont c'est le 8e succès en MotoGP s’est imposé devant l’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l’autre Ducati officielle de l’Australien Jack Miller. Pourtant parti en pole position, Johann Zarco a chuté au 5e tour alors qu’il caracolait en tête de course, juste devant Fabio Quartararao parti 4e et auteur d’un départ canon. Mais le Champion du Monde en titre pénalisé par un "long lap", c'est-à-dire emprunter une portion plus longue du circuit, s’est retrouvé 5e au cinquième tour avant de se faire dépasser au fil de la course par des motos mieux chaussées.



Le Niçois termine finalement 8e et conserve sa première place au classement mondial à huit Grand Prix de la fin de la saison. Le pilote Yamaha crédité de 180 points possède désormais 22 longueurs d’avance sur Aleix Espargaro et 49 sur Francesco Bagnaia. Prochain Grand Prix le 21 août en Autriche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info