Quinté+ du lundi 30 août 2021 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 30 août 2021 à Vincennes, le Prix de Mortain. Départ à 13h50. Trot attelé. 13 partants. 2.850 mètres, Grande Piste - Trotteurs de 6 à 10 ans.



Ils ne sont que treize au départ de ce quinté mais la qualité est au rendez-vous pour ce grand retour sur l'hippodrome de Vincennes, avec la candidature en tête du 6 Formi, qui n'a couru que trois fois sur la grande piste pour deux succès et un accessit.

Derrière, il faut cependant faire confiance au 13 Doux Parfum, qui hérite là d'un engagement superbe au plafond des gains, qui plus est sur un parcours, où il excelle, en principe. Notre dernière minute, le 11 Free Man, est l'un des chevaux de classe de ce quinté. Il reste ferré et rentre après huit mois d'absence, où il a notamment fait la monte, mais il ne faut surtout pas l'oublier dans les jeux.





Quant au 10 Deus Ex Machina, dans un jour faste, il pourrait mettre à profit sa forme saisonnière et pourquoi pas signer le coup de trois qu'il ambitionne, après deux succès au Mans et à Châteaubriant.

Les pronostics

6. Formi

13. Doux Parfum

10. Deus Ex Machina

11. Free Man

4. Faredgio Menuet

12. Divine de Navary

7. Fillette Del Green



La dernière minute

11. Free Man