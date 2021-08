Quinté+ du dimanche 29 août 2021 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 29 août 2021 à Deauville, le Prix Casino Barrière Deauville. Départ 15h15. 16 partants. Handicap. 1.500 mètres, piste en sable fibré. Pur-Sang de 3 ans.



Le meeting s'achève avec un quinté sur le sable fibré, ce qui reste une faute de goût le jour du Grand Prix de Deauville.



Même s'il a couru une course non officielle (il a gagné sur ce tracé avec le jockey de trot Alexandre Abrivard dans le cadre d'un challenge amical) mardi, le 5 Hootton ne devrait pas être émoussé par ce succès de prestige, cela même si le temps réalisé était de premier ordre.



Retenons également le 8 Stanzo, qui n'a plus été revu sur cette surface depuis ses deux excellentes courses de débuts, et le 1 Darshano, qui a montré qu'il restait compétitif dans cette zone de poids.



Notre dernière minute, le 12 Coronado Beach, présente beaucoup d'arguments. Il est entraîné sur place, connaît le parcours, apprécie le sable et surtout aborde cet engagement à un poids très enviable...

Les pronostics

5. Hootton

8. Stanzo

1. Darshano

12. Coronado Beach

11. Saga Timgad

14. Griegos

3. Shoal of Time



La dernière minute

12. Coronado Beach

Résultats du vendredi 27 août à Cabourg

La favorite de RTL a confirmé... qu'elle n'était pas faite pour cet hippodrome. La dernière minute est quatrième. La sélection indique le Quinté.