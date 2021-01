Quinté+ du lundi 25 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

publié le 24/01/2021 à 15:48

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 25 janvier 2021 à Cagnes-sur-Mer pour le Prix du Languedoc. Handicap - 2000 mètres, piste en Sable Fibré - Pur-Sang de 3 Ans avec 16 partants et un départ à 13h50.

Encore un quinté cagnois compliqué, où nous avons fait confiance au 16 Lionel, qui conjugue aptitude au sable fibré, forme de l'entraînement et bel engagement. Sans parler de la catégorie qu'il connaît pour avoir déjà participé à trois quintés plus.

Comme notre favori, le 14 By The Way, a vu sa valeur baisser ces derniers temps. Pris en valeur 33 désormais, il avait pourtant pris la cinquième place d'un quinté en mai à une valeur supérieure d'un kilo. Des trois "Gauvin", nous n'avons retenu que le 10 Katafonic, les deux autres étant mal placés avec leur corde extérieure.

Quant à notre dernière minute, le 3 Bosioh, il vient de très bien se comporter à ce niveau sur le gazon. L'allongement de la distance est le seul point d'interrogation, car il n'a couru qu'une fois sur celle-ci. Mais, le rythme sélectif probable peut faire les affaires de ce bon finisseur.

Les pronostics :

16. Lionel

14. By The Way

10. Katafonic

3. Bosioh

7. You rock

11. Bayeux

2. Moon Dream

La dernière minute :

3. Bosioh