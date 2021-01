Quinté+ du dimanche 24 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 24/01/2021 à 07:13

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 24 janvier 2021 à Vincennes, Prix de Cornulier Trot Monté - Course internationale - Groupe I - 2700 mètres, Grande Piste - Pour trotteurs de 4 à 11 ans, hongres exclus. Départ à 15h15.

Allons-nous vers un Cornulier au féminin, comme en 2011, où trois juments étaient entrées dans le Quinté, composant même le couplé gagnant ? Allons-nous vers la victoire d'un Cinq ans, ce qui est chose rare dans ce classique du trot monté et qui n'est plus arrivé depuis le sacre de One du Rib en 2007 ? Nous pensons que oui, la petite Gladys des Plaines ayant énormément progressé depuis son succès dans le Prix du Président de la République en juin dernier.

Petite par la taille, grande par le talent, la championne de Gilles Curens a un Cornulier dans les jambes, ses dernières victoires le prouvent incontestablement. Ensuite, il faut retenir le 16 Flamme du Goutier et le 11 Daida de Vandel est une obligation, les outsiders que sont Dayana Berry (Bazire) et Dynamite Marceaux (ultra-régulière) étant également bien séduisantes.

Notre dernière minute, le 15 Étoile de Bruyère, a vu, depuis sa deuxième place dans l'édition 2020 de ce championnat du monde du trot monté, toute son année axée sur sa participation à ce grand rendez-vous. Il n'y a aucune ombre au tableau, elle aussi peut vaincre.

Les pronostics :

8. Gladys des Plaines

5. Flamme du Goutier

15. Étoile de Bruyère

7. Dayana Berry

4. Dynamite Marceaux

13. Étonnant

11. Daida de Vandel

17. Feeling Cash

La dernière minute :

15. Étoile de Bruyère