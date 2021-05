Quinté+ du dimanche 30 mai 2021 à Longchamp : les pronostics

On refait les courses du 30 mai 2021

publié le 30/05/2021 à 11:27

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 30 mai 2021 à Longchamp, le Prix de l'Orangerie. Départ à 15h15. 15 partants. Course de vitesse sur une nouvelle piste. 1.300 mètres. Pur-sang de 4 ans et plus. Dotation de 50.000 euros.

Pour cette course se détache le numéro 5 Devil. Il s'agit d'un cheval âgé de quatre ans, en pleine forme, qui a tiré un bon numéro à la corde et qui sera avantagé par le raffermissement de la piste. Autrement dit, l'équidé devrait disputer l'arrivée.

Un changement de dernière minute à noter. Initialement, seize chevaux étaient partants sur cette course. Ils ne seront finalement plus que quinze, puisque le 14 Morsan, qui semble être en difficultés ces derniers temps, ne disputera finalement pas le prix de l'Orangerie ce dimanche 30 mai 2021.

Les pronostics :

5 Devil

1 Dark American

12 Raysteve

16 J'aurais dû

10 Toijk

4 Muttrah Fort

2 Simply Striking

La dernière minute

1 Dark American