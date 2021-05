Quinté+ du jeudi 27 mai 2021 à Longchamp en semi-nocturne : les pronostics

publié le 26/05/2021 à 14:15

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 27 mai 2021 à Longchamp, le Prix des Epinettes. Départ à 17h30. 15 partants (le 1 Brok est non partant). Handicap. Plat. 2.100 mètres. Moyenne piste. Arrivée au 2e poteau. Purs-sangs de 3 ans.

Une fois de plus sur ce parcours bâtard, avec l'utilisation de la moyenne piste et l'arrivée jugée au second poteau, il est indispensable de s'en remettre aux purs-sangs ayant tiré un bon numéro au départ... sauf pour notre favori, le 9 Weddell Sea, un hongre né dans la pourpre trouvant ici une superbe occasion d'ouvrir son palmarès. Le 3 Friendly Face, l'autre atout d'André Fabre dans ce quinté, mérite également crédit.

Dépendant d'une écurie en pleine forme, le 11 Bazoques sera la seule monte de Jérôme Cabre dans cette réunion. Cette bonne pouliche est bien placée dans les stalles, et retrouve une distance moins longue l'autorisant à se réhabiliter. Elle va terminer dans le quinté, c'est notre dernière minute. Attention aux deux "Vermeulen" de l'épreuve, le 5 Fernoboy et le 7 Collingham, capables tous deux de servir de base à un champ réduit... ou total.

Les pronostics :

9. Weddell Sea

11. Bazoques

8. Lavandier

5. Fernoboy

7. Collingham

2. Shadow

3. Friendly Face

La dernière minute :

11. Bazoques

Résultats du mardi 25 mai à Compiègne :

Le Favori de RTL a gagné, la dernière minute est 3e, la sélection indique le Quarté.