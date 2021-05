Quinté+ du samedi 29 mai 2021 à Enghien-Soisy : les pronostics

On refait les courses du 29 mai 2021

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 29 mai 2021 à Enghien-Soisy, le Prix Prix de l'Obélisque. Départ à 15h15. 14 partants. Course européenne. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans. La ligne du 24 avril, où Whole Lotta Love avait devancé Beppe Am sur cette piste, est à reprendre en priorité bien sûr.

Toutefois, la marche est un peu plus haute dans cette épreuve, notre dernière minute, le 10 Dénicheur du Vif, venant de remarquablement se comporter à un niveau plus élevé au Danemark. Le partenaire d'Aymeric Thomas devra évidemment compter sur un parcours en or avec pareil numéro, mais il n'est pas incapable d'exploit.

Le 7 Carnaval du Vivier sera également retenu, lui qui vient de s'imposer à ce niveau, mais à Vincennes. Quant au 5 Equinioxe Jiel, spécialiste de la distance, il n'a pas été revu sur cette piste depuis 2017. Il s'y était bien comporté, à l'occasion.

Les pronostics :

6. Whole Lotta Love

10. Dénicheur du Vif

7. Carnaval du Vivier

1. Beppe Am

5. Equinioxe Jiel

3. Et Voilà de Muze

4. Derby du Dollar

La dernière minute :

10. Dénicheur du Vif

Résultats du jeudi 27 mai à Longchamp :

Le favori de RTL sauvegarde la 5e place, la dernière minute est 4e.