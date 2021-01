Prix d'Amérique 2021 : Face Time Bourbon, Davidson du Pont... Qui sont les favoris ?

Face Time Bourbon et Björn Goop le 26 janvier 2020 à Vincennes

publié le 31/01/2021 à 06:32

Bold Eagle (lauréat en 2016 et 2017) et Bélina Josselyn (2019) définitivement retraités, une nouvelle ère s'est ouverte le 26 janvier 2020 à Vincennes avec la victoire de Face Time Bourbon dans le Prix d'Amérique. L'étalon de six ans parviendra-t-il à réussir le doublé, dimanche 31 janvier, comme Bold mais aussi Ready Cash récemment ?

"Face Time", comme on le nomme dans le milieu, reste visiblement incontournable, au regard de ses récentes victoires dans deux des préparatoires à la "grande course", les Prix du Bourbonnais et de Bourgogne. Comme Bold, lui aussi est un fils de Ready Cash, qui a aussi indirectement triomphé en 2018 avec Readly Express.

Les deux autres chevaux qui sortent du lot sont Davidson du Pont et Gu d'Héripré. "Davidson" a terminé 4e en 2019 puis 2e l'an passé et a remporté cette saison un autre "B", le Prix de Belgique. Quant à Gu, qui devrait être associé à Franck Nivard (vainqueur cinq fois de l'Amérique), il s'est offert le Critérium Continenal.

Les deux autres préparatoires ont été remportées par Féérie Wood sur le Ténor de Baune et Diable de Vauvert sur le Prix de Bretagne. 18 partants devraient s'élancer dans ce championnat du monde du trot attelé, dimanche 31 janvier à 15h15 sur les 2.700 mètres de la grande piste de Vincennes.