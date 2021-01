Prix d'Amérique 2021 : qui diffuse la 100e édition ?

publié le 27/01/2021 à 07:18

Face Time Bourbon réussira-t-il le doublé comme Bold Eagle en 2017 ou Ready Cash en 2012 ou Offshore Dream en 2008, pour ne citer que les champions les plus récents ? 4e en 2019 puis 2e l'an dernier, Davidson du Pont parviendra-t-il à accrocher son nom au mythique palmarès ? Le Prix d'Amérique 2021 a lieu dimanche 31 janvier à Vincennes.

Rebaptisée "Prix d’Amérique Races Zeturf", la 101e édition du championnat du monde de trot attelé aura lieu à huis clos pour la première fois depuis 101 ans - la course a été annulée en 1940 et 1941 - en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. D'ordinaire, l'hippodrome de Paris Vincennes accueille quelque 40.000 spectateurs et 500 journalistes venus du monde entier.

L'événement sera d'autant plus suivi à la télévision, avec un départ à 15h15. Il sera diffusé en direct sur M6 (prise d'antenne à 15h), Paris Première et Équidia. Le Prix d'Amérique accueille jusqu’à 18 partants de 4 à 11 ans (hongres exclus), qui s’affrontent sur la grande piste pour une distance de 2700 mètres.