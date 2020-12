et Amandine BEGOT

publié le 22/12/2020 à 07:37

C'est toute sa vie qui va changer du jour au lendemain. L'heureux gagnant du jackpot record de 200 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux (FDJ) a récupéré son chèque il y a quelques jours. Ce nouveau multimillionnaire, un retraité qui vit dans le Sud de la France, compte bien faire profiter ses proches de sa fortune.

Isabelle Césari, la responsable des relations grands gagnants à la FDJ explique qu'il est "ravi de pouvoir aider et donner à ceux n'ont pas eu de chance autour de lui" et ajoute qu"'il envisage de créer sa fondation dans le domaine de la santé, qui lui tient à cœur" car "il a fréquenté les hôpitaux et vu les gens souffrir, les malades comme les personnes qui les accompagnent".

Isabelle Césari fait savoir que ce "Monsieur tout le monde", qui a "des goûts simples", va "bien entendu, penser à ses proches qu'il va aider" et "souhaite "rester fidèle à ses valeurs et à ce qu'il aime profondément : le partage". "Il va jouer au Père Noël et je pense qu'il va rendre beaucoup de personnes heureuses" assure-t-elle également.