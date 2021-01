publié le 16/01/2021 à 02:37

"Il faut savoir pimenter sa vie", plaisante-t-il. Un Isérois a remporté la modique somme de 13 millions mise en jeu à l'occasion du Super Loto du Nouvel An le 2 janvier. Et si certains jouent les dates de naissance de leur famille, ou autres chiffres fétiches, lui n'a pas cherché plus loin que dans sa cuisine, en jouant les chiffres du code-barre d'un emballage.

L'heureux gagnant a confié sa méthode à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la seule fois où ce joueur "très occasionnel" a misé sur un jeu de loterie en 2020, selon la Française des Jeux. "Les rares fois où je joue, je fais des flashs, mais pas cette fois", a-t-il confié.

Et c'est au hasard que le joueur a décidé de choisir les 6 chiffres qu'il comptait jouer. Dans sa cuisine, l'Isérois avait le choix entre des produits vitaminés et une sauce piquante qui se trouvaient sur la table. Il remplit donc sa grille en relevant les chiffres du code-barre situés sur l'emballage de la sauce.

Coup de chance, cet Isérois remporte 13 millions d'euros. Une somme qu'il envisage d'utiliser pour rénover sa maison et voyager. "Je vais y aller pas à pas. J’ai beaucoup de passions dans la vie ; je vais pouvoir m’y adonner encore plus", a-t-il confié à nos confrères de France 3.