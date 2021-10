James Bond est-il "le plus grand sportif de l'histoire britannique" ?

Le nouveau James Bond, Mourir peut attendre, sort ce mercredi sur nos écrans. James Bond, un grand sportif... Pas de médaille olympique, pas de crampon, pas de dossard mais c’est bien selon l’Equipe Magazine “le plus grand sportif de l’histoire britannique”. Aussi doué au tir qu’en boxe, aussi agile sur un surf que sur des skis, tout cela sans faire un faux pli à son costume et en s’hydratant à la vodka martini.

76 kilos pour 1,83 mètre, l'agent 007 est un athlète, et pas seulement pour le sport en chambre. On le voit à l'œuvre dans presque chaque volet de la saga. Dans la fameuse partie de golf de Goldfinger, ou dans la descente en snowboard de Dangereusement vôtre.

Évidemment il court, vite et bien, il est imparable au corps à corps, et il pourrait rivaliser avec Jacques Mayol niveau apnée. Vu son hygiène de vie, c’est tout à fait improbable, mais le spectateur fait comme si.

“Il fait tout pour de vrai"

C’est le seul arrangement avec la réalité car pour le reste, pas de triche. “Il fait tout pour de vrai", dit le coach sportif de la production Simon Waterson, un ancien marine, "si vous le voyez courir comme un dératé dans la rue, il court vraiment comme un dératé dans la rue. Il n’y a pas d'écran vert magique comme dans les films de super-héros.”

Conclusion : le casting doit être musclé. Sean Connery avait un passé de footballeur et de culturiste. À tel point qu'il a refusé de passer un test au casting. Mais quand la production l’a regardé partir, elle l'a vu bondir sur le trottoir, sauter par-dessus l’aile d’une voiture, elle l’a vite rattrapé.

Pour Roger Moore, c’est une autre histoire… L’acteur avait appris le karaté pour jouer dans la série Le Saint. Mais quand il devient James Bond, il a déjà 46 ans. Plus tard il avouera qu’il a appris à skier à 50 ans, et encore, il a mis deux ans pour sortir des pistes vertes. Pierce Brosnan était plus athlétique, mais un peu old school.

Craig,"un sportif de base"

Bond va changer de dimension à l’arrivée de Daniel Craig en 2005. Mais ça n’a pas été sans mal. Certes, le comédien a un passé de rugbyman. “Mais c’était un sportif de base", dit le coach. "Aujourd’hui quand on endosse le costume de James Bond, il faut être conscient qu’on doit devenir un athlète. C’est un bouleversement en termes d’intensité.”

En six mois, Waterson va transformer Craig, pour le meilleur. Il lui a taillé ses pectoraux qu’on peut admirer quand il sort de l’eau dans Casino Royale. Mais au fil des épisodes, pour rester à flot, il lui faudra une préparation de plus en en plus longue, un an pour Mourir peut attendre.

Craig, le Bond le plus souvent blessé

En amont du tournage, Waterson regarde ce qui attend le personnage : sprinter, plonger, combattre dans un hélicoptère. “Ensuite je commence le spécifique", dit-il. "s’il doit se balader en serviette de bain, je coche la date et j’adapte le programme nutritionnel. Il faut anticiper de trois ou quatre semaines pour qu’il soit sec.”



Craig assume quasiment toutes les cascades. Et il le paye cher. Aucun James Bond ne s’est autant blessé que lui : deux dents en moins lors d’une scène de combat, huit points de suture au visage, une grosse entorse au genou sur Spectre, ce qui lui a valu une prothèse bionique jusqu’à la fin du tournage, et une cheville cassée sur le dernier film. On comprend qu’il raccroche. Il a 53 ans. Mourir peut attendre...