Pollution, accidents, surfréquentation : l’Everest, un site touristique comme les autres ?

Le sujet du jour. Situé entre le Népal et le Tibet, l'Everest est la plus haute montagne du monde dans la chaîne de l'Himalaya. Ce lieu fascinant est aussi dangereux et meurtrier, car beaucoup renoncent ou n'arrivent pas au sommet. Comme dans le film hollywoodien éponyme, sorti en 2015, qui retrace l'effroyable expédition de deux groupes d'alpinistes sur les flancs enneigés et pendant laquelle beaucoup de personnes ont perdu la vie en une journée.

70 ans après la première ascension par Edmund Hillary et Tenzing Norgay le 29 mai 1953, on estime que plus de 6.000 alpinistes ont réussi à gravir les 8.848 mètres d'altitude. Mais l'Everest, c'est aussi 300 personnes qui ont échoué, dont une douzaine cette année, sans compter les disparus...



L'engouement pour l'Everest ne cesse de grandir et ce tourisme d'altitude a des conséquences sur notre planète. Des tentes au milieu d'amas de détritus, notamment de plastique, sont visibles en haut de la montagne.

Pourquoi on en parle ? 70 ans tout juste après sa conquête, l’Everest est-il devenu une attraction touristique, comme une autre ? Est-il victime de son succès ?

Analyse. "L'Everest, c'est une véritable histoire. En écrivant ce livre, j'ai voulu réenchanter cette montagne qui est souvent caricaturée, alors que c'est le toit du monde, la déesse mère". "Cette masse incroyable nous permets, si on a de la chance et de la persévérance, de marcher à l'altitude des avions de ligne, c'est très intéressant", explique Jean-Michel Asselin, journaliste, et himalayiste, qui vient de signer Une histoire de l’Everest aux éditions Glénat.



"Le simple défi de représenter le plus haut sommet du monde est une source de motivation pour tous alpinistes qui rêve de grimper et de s'élever", explique Charles Duboulouz, figure de l’alpinisme français et guide de haute montagne.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info