À 21 ans, le youtubeur Inoxtag se lance à l'assaut de l'Everest

"Un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps". Dans une courte vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Inoxtag a annoncé un nouveau projet inédit. Après avoir réalisé un Paris-Roubaix à vélo ou encore fait une course à voiture contre un avion de chasse, Inès Benazzouz de son vrai nom prévoit de grimper au sommet de l'Everest.

Dans cette vidéo, à la réalisation digne d'un véritable court-métrage, le jeune youtubeur réalise d'abord une rétrospective de ses six années sur la plateforme. Considéré comme l'un des meilleurs créateurs de contenu français de sa génération, il a débuté sa carrière en jouant aux jeux vidéo, notamment Fortnite, et cumule aujourd'hui plus de six millions d'abonnés.

"Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps", justifie Inoxtag. "La réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, il va falloir que je change tout mon quotidien". En effet, le "toit du monde" est une épreuve physique qui demande une longue préparation. Le youtubeur annonce d'ailleurs "un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an".

Ses nombreux fans se divisent entre optimisme et scepticisme. Si des milliers d'aventuriers gravissent l'Everest chaque année, le projet reste périlleux, surtout pour un alpiniste amateur. Manque d'oxygène, froid, risque de blessures… Ses abonnés lui ont rappelé le danger de cette ascension sur Twitter. "L'ascension de l'Everest en un an c'est un suicide", écrit l'un d'entre eux. "La prochaine folie c’est quoi 'Je tente le record d’apnée en profondeur' ?", déplore un autre. Avant d'entamer sa préparation, Inoxtag a donné rendez-vous à sa communauté en 2024, "au pied de l'Everest".

