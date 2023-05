Philippe Caverivière : Emmanuel Macron, le prochain François Hollande ?

Philippe Caverivière ne s'y attendait pas. Le chroniqueur a été surpris de voir la directrice générale du PMU invitée sur l'antenne de RTL. "J'imaginais un homme blanc, dégarni, septuagénaire, avec un costume trop grand (...) Noël le Graët mais avec la braguette fermée", pensait l'humoriste.

Ginette Kolinka, survivante d'Auschwitz, est venue sur l'antenne de RTL. Et le chroniqueur a bien écouté son interview. Quand Olivier Dussopt et Clément Beaune étaient invités, l'humoriste a révélé avoir fait des lotos sportifs. "Quand Ginette Kolinka parle, on se réchauffe avec ses mots, c'est un soleil", saluait Philippe Caverivière.

Avec la loi sur la réforme des retraites, la côte de popularité de l'exécutif a chuté. Pour le chroniqueur, Emmanuel Macron commence à rassembler à un certain François Hollande. "Dans deux semaines, on va le retrouver en une de Closer en bas de chez Catherine Deneuve".

