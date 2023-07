Philippe Caverivière : "Philippe Croizon, le Zidane des handicapés"

En 1994, à la suite d'un accident électrique, Philippe Croizon a dû être amputé des quatre membres. Reconverti en athlète de haut niveau, à la nage, il a traversé la Manche en 2010, relié les cinq continents en 2012, terminé le Paris-Dakar en 2017. Philippe Caverivière est impressionné par ses prouesses sportives : "vous êtes la Kardashian des Invalides, le Brad Pitt des amputés, le Zidane des handicapés", énumère-t-il.

"Vous êtes le Français électrocuté le plus connu après Claude François, et c'est injuste car Claude contrairement à vous n'a plus rien fait après son accident. Quelle feignasse ce Claude !", ironise l'humoriste. Philippe Croizon a radicalement changé de vie depuis son amputation, mais il affirme ne pas vouloir retrouver sa vie d'avant. "On peut toujours tenter de positiver, car quand on est amputé des mains et des pieds, il y a des avantages. On ne se fait plus jamais mal en marchant sur des petits Lego".

