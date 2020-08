Handicap : Philippe Croizon se lance dans un nouveau défi dans la Manche

publié le 27/08/2020 à 13:46

Philippe Croizon, l'infatigable nageur handicapé repart pour un nouvel exploit, 10 ans après avoir traversé la Manche alors qu'il est amputé des deux bras et des deux jambes. Ce jeudi 27 août, il va tenter un relais de 30 km entre le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez (au sud de Calais) avec quatre jeunes athlètes handicapés.

L'idée, en plus de la performance sportive, est de transmettre un message d'espoir : "Je veux passer le flambeau et montrer à ces jeunes que c'est jouable . Aujourd'hui on entend beaucoup de discours de complainte et de peur, et c'est normal. Mais il faut rebondir et se donner de l'élan. Il faut aller de l'avant!", explique-t-il au micro de RTL.

"La traversée de la Manche, c'est des images qui seront gravées à jamais dans ma mémoire. Et là, le fait d'emmener ces quatre jeunes vivre cette aventure ensemble, ça va être beau à nouveau", conclut le sportif.