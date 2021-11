Qui est Peng Shuai, la joueuse de tennis chinoise qui a disparu ?

Le 2 novembre dernier, elle accusait un ancien vice Premier Ministre chinois, Zhang Gaoli, de l'avoir forcé à avoir un rapport sexuel trois ans auparavant. Une déclaration que Peng Shuai avait faite sur le réseau social Weibo, l'équivalent chinois de Twitter. Un message qui avait été censuré quelques minutes plus tard après avoir été posté. Mais qui avait largement eu le temps d'être visionné par des milliers de chinois, puis repartagé via des captures d'écran. Depuis, la joueuse de tennis n'a plus donné aucune nouvelle.

À 35 ans, Peng Shuai n'a pas sa langue dans sa poche et cela semble déranger. Née en 1986 dans la province de Hunan, elle débute le tennis à l'âge de 8 ans grâce à son oncle, Zhang Fan, ancien entraîneur. Alors qu'elle possède une anomalie cardiaque, elle demande à ses parents à 12 ans seulement de subir une intervention chirurgicale afin de corriger celle-ci, parce que "j'aime tant le tennis", affirmera t-elle quelques années plus tard.

Vainqueur en double de Wimbledon et Roland Garros

Dès l'âge de 15 ans, Peng Shuan s'envole seule vers les États-Unis, équipée d'un appareil de traduction électronique, afin de poursuivre une formation. Son ascension dans le tennis se poursuit et la jeune joueuse atteint en 2011 la 14e place mondiale au classement WTA en simple dames.

Mais c'est en double que la tenniswoman de distingue plus particulièrement. Elle a remporté alors deux tournois du Grand Chelem, Wimbledon en 2013 et Roland Garros en 2014, avec sa coéquipière la Taïwanaise Hsieh Su-Wei. Ce qui lui permet de devenir numéro 1 mondiale de cette discipline en février 2014, un rang qu'elle occupe durant 20 semaines.

Première "Chinois" à accéder au sommet de la hiérarchie dans ce domaine, Peng Shuan devient une véritable star dans son pays. Actuellement, la joueuse est 191e mondiale en double et n'a plus joué dans un tournoi depuis WTA depuis début 2020 au Qatar.

Une suspension de six mois

En 2018, Peng Shuan avait écopé de six mois de suspension mais aussi 10.000 dollars d'amende pour avoir essayé d'obliger sa partenaire du double, Hsieh Su-Wei, de se retirer du tournoi londonien l'année précédente. Elle est alors accusée d'avoir eu recours "à l'intimidation et à une tentative de corruption" envers sa partenaire. Les deux partenaires ont pourtant par la suite, rejoué ensemble en double.

Au cœur d'un scandale sexuel où elle dénonce un politique chinois

En novembre 2021, elle dénonce un ancien vice-Premier ministre, Zhang Gaoli, de lui avoir imposé un rapport sexuel, avant de préciser qu'elle est par la suite, devenue la maîtresse de l'ex-dirigeant, jusqu'à une dispute quelques jours plus tôt.

Si le message a été très rapidement censuré, la jeune joueuse a depuis, disparue. Ce qui provoque une certaine inquiétude tout d'abord de la part des plus grandes stars du tennis mais aussi d'autres sportifs, journalistes ou tout autres personnes.