Pauline Déroulède, athlète paralympique : "Être tenace, c'est être déterminé à atteindre son objectif"

Parfois, on se demande ce qu'on ferait si le ciel nous tombait sur la tête. Si la vie nous arrachait un bras ou une jambe, par exemple. Est-ce qu'on pourrait s'en remettre à la force du courage ?

Et puis on rencontre Pauline Déroulède. La vie de cette jeune femme de 32 ans, joyeuse et tranquille, s'est vue bouleversée quand en octobre 2018 elle a été fauchée en plein Paris alors qu'elle stationnait sur son scooter. Un accident de la route extrêmement grave, qui lui coutera sa jambe gauche. Depuis, Pauline n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.

"Quand on perd sa jambe", raconte-t-elle, "toute la vie qui nous attend va être différente. Je le savais déjà. J'ai été touchée dans ma chair. Mon corps, c'était mon moteur. Je faisais beaucoup de sport. Donc il a fallu vraiment être très bien entouré pour pour réussir à avoir de nouveaux objectifs en ligne de mire pour rebondir".

Malgré le choc, Pauline tient bon. En ouvrant les yeux en salle de réveil, amputée de sa jambe et entourée de ses parents, sa première phrase est la suivante : "Vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux Paralympiques de Paris 2024".

Qu'est-ce que la ténacité pour Pauline Déroulède ? "Être tenace, je pense que c'est ne rien lâcher et est déterminé à atteindre son objectif". Aujourd'hui, Pauline Déroulède est la numéro 1 française de tennis-fauteuil.

>> Tenaces est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé... C'était impossible, alors elles l'ont fait ! Dans chaque épisode, Anaïs Bouton vous présente une personnalité dont le parcours est puissant, inspirant, original. "Tenaces" ou l'art de ne jamais rien lâcher.



