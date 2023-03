Nadine Picquet, première femme à diriger Fleury-Mérogis : "Être tenace, c'est être obstinée"

La prison de Fleury-Mérogis est le plus vaste établissement pénitentiaire d'Europe

Elle a imposé sa rigueur et son imagination dans les prisons. Nadine Picquet a été la première femme à diriger Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. "Être tenace, c'est être obstinée", estime-t-elle, "avoir des valeurs, ne jamais lâcher, se battre et mettre en place les objectifs qu'on a dans la tête".



"Il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi : les règles, la parole donnée, la justice", explique cette femme d'honneur. "Dans les années 1970, on a fait, refait, revisiter la société, imaginer un monde idéal. J'étais dans tout ça et quand je suis entrée dans cette institution (ndlr : l'administration pénitentiaire) sans la connaître vraiment, c'est ce que j'avais dans la tête".

Une vie de femme libre, indépendante, qui va se dérouler en prison avec cette idée qu'il faut sortir du cadre, tenir parole, réinventer le système pour qu'il soit plus digne, inventer des potagers dans les quartiers des mineurs de Bois-d'Arcy pour apprendre aux gamins les règles, la patience et la gestion des frustrations, ou encore initier les premières unités de vie familiale pour remettre les hommes dans des chemins de vie.

À l'époque, "l'arrivée de femmes au sein des milieux masculins pouvait apporter autre chose" Nadine Picquet, première femme à avoir diriger Fleury-Mérogis

En 1981, le ministre de la Justice, Robert Badinter, souhaite tenter une expérience en plaçant des femmes dans des milieux hors du commun. Nadine Picquet devient la première femme à occuper un poste de direction au sein d'un établissement pénitentiaire pour hommes.

"Considérant que la prison, à cette époque-là, gérée par des hommes pour des hommes, était essentiellement une prison où la virilité s'exprimait avec force", explique-t-elle aujourd'hui, le garde des Sceaux "a pensé que l'arrivée de femmes au sein des milieux masculins pouvait apporter autre chose, un autre regard, une autre façon de régler les problèmes de violence, les relations entre les personnes détenues et la direction".

>> Tenaces est un podcast consacré à des femmes qui se sont battues, qui ont osé... C'était impossible, alors elles l'ont fait ! Dans chaque épisode, Anaïs Bouton vous présente une personnalité dont le parcours est puissant, inspirant, original. "Tenaces" ou l'art de ne jamais rien lâcher.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info