Kahina Bahloul, première femme imame de France : "La tenacité, c'est de ne jamais renoncer"

Elle est grande, a une peau diaphane, et le prénom d’une reine. Kahina Bahloul est la première femme imame de France. Son parcours est un voyage entre l'Algérie et la France, entre le Nord et le Sud.

Son père est Kabyle, sa mère athée, sa grand-mère maternelle est juive et son grand-père maternel catholique… Elle est donc le fruit de plusieurs religions. Kahina Bahloul prône un islam "libéral" très loin de l'islam radical. L'imame vient de publier un nouveau livre intitulé Mon islam, ma liberté (Albin Michel).

En septembre dernier, dans une tribune publiée dans Le Monde, elle a notamment exprimé son "soutien total" aux Iraniennes qui ont manifesté en retirant leur voile, quelques jours après l’arrestation – suivie du décès – de la jeune Masha Amini par la police des mœurs du régime. Pour l'imame, "il faut arrêter de faire du voile un symbole de l'islam".

J’adhère à cette religion dans laquelle je trouve de la beauté Kahina Bahloul

Choisir l’islam a été un "long parcours", reconnaît Kahina Bahloul. "Adolescente, c’est une question qui m’a beaucoup travaillée… Est-ce que je dois choisir ou ne pas choisir ?", confie-t-elle dans Tenaces. Et d'ajouter : "J'adhère à cette religion dans laquelle je trouve de la beauté, de la paix, de la sérénité. Et en même temps, ce n’est pas un choix parce que ce n'est pas exclusif pour moi. Cette religion (l'Islam) est chronologiquement la dernière et pour moi elle synthétise les trois messages monothéistes. Donc ce n'est pas exclusif. Le fondement de ces monothéismes, c'est l'unicité".

Qu'est-ce qu'être tenace ? "La tenacité, c’est de ne jamais renoncer tout court", confie Kahina Bahloul.

