Patinage artistique : "Le doute est un ami", confie Nathalie Péchalat sur RTL

publié le 27/11/2020 à 19:55

Nathalie Péchalat, présidente de la fédération française des sports de glace, présente son ouvrage Les Bénéfices du doute. Dans plus de 170 pages, l’ancienne championne de patinage artistique revient sur l’importance du doute dans sa carrière de sportive de haut niveau.

Durant toute sa carrière de championne, le doute a été un partenaire mais aussi un adversaire, qui est devenu, au fil du temps, un complice. "Pour moi, le champion de haut niveau est forcément traversé par toutes sortes de doutes. Et ça peut aller de l’anxiété aux incertitudes ponctuelles et au trac juste avant les compétitions", explique Nathalie Péchalat au micro de RTL.

"Au début il est vu comme un faiblesse, mais on réalise petit à petit qu’il peut être moteur de succès", confie l’ancienne championne. Selon elle, le doute permet des remises en question et "d’en faire une véritable force". Au début de sa carrière, le doute était subi, "un vrai nuisible". En l’apprivoisant, le doute "devient un allié" et Nathalie Péchalat assure qu’aujourd’hui "le doute est un ami" dans tous les aspects de sa vie.