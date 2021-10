Paris-Roubaix : "La plus belle course au monde et la plus dure à gagner", selon François Doulcier

"L'enfer du Nord" est de retour. Plus de 900 jours après la dernière édition, la course cycliste mythique Paris-Roubaix fait son retour ce dimanche 3 octobre avec des conditions climatiques qui risquent fort de rendre la course dantesque. Ce dimanche matin, à quelques heures du départ, François Doulcier, président de l'association des amis de Paris-Roubaix était l'invité de RTL.

"C'est la plus belle course au monde, c'est la plus dure à gagner", dit-il. "C'est un événement mondial, c'est très spectaculaire", explique François Doulcier, alors que la course a lieu cette année en octobre et non au printemps. Un report du à la crise sanitaire, qui aura forcément des conséquences sur la course à cause des conditions climatiques différentes du printemps. "La végétation a énormément poussé, il y a certains secteurs qui sont assez enherbés. Ce sera encore plus glissant qu'en avril. Ça sera à mon avis extrêmement difficile", explique-t-il.

Alors en quoi cette course est si mythique et difficile ? "Rouler sur les pavés, au niveau cardio-vasculaire, c'est comme si vous montiez un col à 5 à 10%. Les pavés sont mal taillés, on a des joint très épais. Les vélos trinques, il y a un risque de crevaison, il faut être super concentré. C'est une course où le cerveau est mis à rude épreuve", selon François Doulcier.