Pantani, Coppi, Bartali... "Le Tour de France, c'est l'Italie", chante Laborde

publié le 13/09/2020 à 07:30

Pour la huitième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Le Tour de France, c'est l'Italie qui débarque ici, avec son A et tous ses I. Le A, c'est Bottechia, Ottavio Bottechia, le maçon du Frioul, vainqueur du Tour de France en 1924 et 1925. Le 22 juin 1924, il s'empare du maillot jaune lors de la 1re étape et le garde jusqu'à Paris. Un exploit que seul Jacques Anquetil renouvellera en 1961".

"Il y a le I de Gino Bartali, qui remporte le Tour en 1938 puis 10 ans plus tard en 1984. Combien de Tour de France aurait-il gagné s'il n'y avait eu la guerre ? Il y a le I de Fausto Coppi (...), de Gastone Nencini (...), du jeune Felice Gimondi (...), de Marco Pantani et celui de Vincenzo Nibali".