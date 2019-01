Open d'Australie : à quelle heure a lieu le quart de finale de Lucas Pouille ?

publié le 22/01/2019 à 17:45

Le tennis français masculin n'a plus été à pareille fête depuis deux ans. Lucas Pouille dispute un quart de finale en Grand Chelem, à l'Open d'Australie, dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 janvier heure française. La rencontre débutera après les deux derniers quarts de finale dames.



Le premier, entre la Japonaise Naomi Osaka et l'Ukrainienne Elina Svitolina doit débuter peu après 11h heure locale, 1h du matin en France. Le second, entre l'Américaine Serena Williams et la Tchèque Karolina Pliskova, ne commencera pas avant 13h heure locale, 3h du matin en France.

Lucas Pouille et Milos Raonic entreront sur la Rod Laver Arena dès la fin de cette partie. A priori, il sera au moins 4h30 heure de Paris. Au plus tard, la rencontre devrait débuter vers 5h30 si la cadette des sœurs Williams et l'une des jumelles Pliskova disputent un 3e set accroché.

Successivement tombeur du Kazakh Mikhail Kukushkin (56e mondial), de l'Allemand Maximilian Marterer (70e), de l'Australien Alexei Popyrin (149e) et du Croate Borna Coric (12e), Pouille (31e) va disputer le troisième quart de finale en Grand Chelem de sa carrière. Il a perdu les deux premiers en 2016, à Wimbledon et l'US Open, contre le Tchèque Tomas Berdych puis Gaël Monfils.



Désormais entraîné par Amélie Mauresmo, le Nordiste de 24 ans est mené 3-0 dans ses confrontations avec Raonic (28 ans), finaliste de Wimbledon et demi-finaliste en Australie en 2016. Cette année-là, le grand serveur (1,96 m) canadien avait d'ailleurs écarté Pouille (1,85 m) au 1er tour (6-1, 6-4, 6-4). Depuis, Pouille s'est endurci et semble en ce début d'année 2019 prêt à franchir un nouveau pallier.