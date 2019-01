et AFP

Voilà plus de deux ans qu'il n'avait plus eu l'occasion de se frotter à l'un des trois monstres de ces dernières années, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. C'était justement face au Serbe en septembre 2016 en quarts de finale de l'US Open. Jo-Wilfried Tsonga défie le numéro 1 mondial, jeudi 17 janvier, au 2e tour de l'Open d'Australie.



Ancien numéro 5 au classement ATP (février 2012), le Manceau de 33 ans est tombé au 177e rang après une saison 2018 gâchée par son genou gauche. Il doit sa place dans le tableau principal à Melbourne à une invitation qu'il a honorée en maîtrisant avec autorité le Slovaque Martin Klizan (6-4, 6-4, 7-6) au 1er tour.

Djokovic (31 ans) s'est lui débarrassé du qualifié américain Mitchell Krueger sans forcer (6-3, 6-2, 6-2). Le Serbe a remporté les deux dernières levées du Grand Chelem, à New York en septembre et à Wimbledon en juillet dernier. En Australie, il reste cependant sur deux échecs en 8es et en 32es de finale.

Plus tôt dans cette journée, Lucas Pouille s'est montré intraitable sur les points importants pendant la majeure partie de son match contre l'Allemand Maximilian Marterer (7-6, 7-6, 5-7, 6-4). Il a désormais une belle occasion de s'offrir un premier 8es à Melbourne, lui qui n'y avait pas gagné le moindre match lors de ses cinq premières participations : au 3e tour, il sera opposé à l'invité australien Alexei Popyrin, qui a bénéficié de l'abandon de l'Autrichien Dominic Thiem.



Opposé au demi-finaliste surprise de l'édition 2018, le Sud-Coréen Hyeon Chung (25e), Pierre-Hugues Herbert (55e) a lui fait étalage de ses progrès récents en s'imposant en quatre sets (6-2, 1-6, 6-2, 6-4). À 27 ans, l'élève de Fabrice Santoro va désormais tenter de se qualifier pour le premier 8es de sa carrière en Grand Chelem, contre le redoutable serveur canadien Milos Raonic (17e).



Dans le tableau féminin, Alizé Cornet a poussé Venus Williams à jouer trois sets en plus de deux heures mais elle a encaissé un 6-0 dans la dernière manche. L'Américaine de 38 ans va se mesurer au 3e tour à la numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, une nouvelle fois poussée dans ses retranchements jeudi.