"On refait le sport" reçoit Romain Grosjean et Souleymane Cissokho

"On refait le sport" reçoit Romain Grosjean, Souleymane Cissokho

publié le 13/12/2020 à 20:38

Chaque dimanche de 19h30 à 20h, toute l'équipe de "On refait le sport" revient sur les grands temps forts de l'actualité sportive, dans toutes les disciplines, avec des invités de marque et un membre de la rédaction de son partenaire, le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Dimanche 13 novembre, le pilote de Formule 1 Romain Grosjean revient sur son effroyable accident au GP de Bahreïn deux semaines plus tôt. Le Franco-Suisse de 34 ans donne notamment des nouvelles de ses mains brûlées par les flammes et nous raconte dans quel état psychologique il se trouve et quels sont ses projets.

Deuxième invité de cette émission, le champion de boxe français Souleymane Cissokho, qui aurait dû combattre hier à Londres. Il explique pourquoi ce combat a été annulé, avant de parler de ses projets hors du ring et notamment son engagement social pour rendre la vie meilleure dans son quartier du 19e arrondissement de Paris