Novak Djokovic : "Je veux rester et tenter de participer" à l'Open d'Australie

Novak Djokovic va-t-il pouvoir défendre son titre à Melbourne ? La question n'est pas encore complétement élucidée mais Novak Djokovic lui en a envie. Le Serbe, qui s'était vu retirer son visa et placer en détention depuis cinq jours dans un hôtel pour migrants, a été libéré ce lundi matin par la justice australienne. Si les autorités australiennes peuvent encore demander son expulsion dans les jours à venir, le numéro 1 mondial est désormais libre de s'entraîner pour le premier Grand Chelem de la saison.

"Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait révoqué l'annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de participer à l'Open d'Australie", a écrit Novak Djokovic sur ses réseaux sociaux. Dans le même temps, ses proches ont donné une conférence de presse pour exprimer leur soulagement après ces "5 jours de combat".

Son frère Djordje a quant à lui affirmé que Novak Djokovic "s'était entraîné" ce lundi après l'audience. Si la participation du Serbe à l'Open d'Australie n'est pas encore actée à 100%, lui "reste concentré là-dessus. J'ai pris l'avion pour jouer à l'un des événements les plus importants que nous ayons, devant des fans incroyables", écrit-il encore, en partageant une photo entouré de son équipe, sur un court de tennis à Melbourne.

"Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais MERCI à tous de me soutenir à travers tout ça et de m'encourager à rester fort".