Quand l'ex-star de la NBA Shaquille O'Neal offre une bague à un inconnu

publié le 09/04/2021 à 14:25

Hésiter peut avoir du bon, à condition d'avoir un Shaquille O'Neal pas très loin. Dans l'extrait sonore ci-dessus, l'homme que l'on entend dire "merci", c'est le vendeur qui récupère la carte bleue, enfin sans doute la carte platinium, de l'ancienne star de la NBA.

Le "Shaq" était venu acheter des boucles d'oreilles. Il a vu un jeune homme hésiter devant une bague de fiançailles. Le prix semblait trop élevé pour lui. La suite est racontée par celui qui est désormais consultant pour la télévision.

"J'ai vu ce mec timide qui posait des questions sur le prix", explique l'ancienne gloire des parquets américains. "Je lui ai dit : 'Tu sais quoi, dis à ta petite amie que je m'en occupe'. Au début, il ne voulait pas, mais je lui ai dit 't'inquiète, je fais ça tous les jours, j'essaie de donner du sourire aux gens'".

On ne connaît pas le prix de la bague. Mais on imagine déjà certains Américains épier la moindre course de Shaquille O'Neal, hésiter devant une voiture de luxe ou une agence de voyages. Si, comme il le dit, il fait ça tous les jours, ça se tente.