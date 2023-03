MotoGP : ouverture de la saison 2023 avec un Fabio Quartararo en reconquête

La 75e saison du championnat du monde de vitesse s’ouvre dimanche 26 mars à Portimão avec le Grand Prix du Portugal. Elle s’achèvera le 23 novembre à Valence, en Espagne. Cette année, et pour la première fois, la Fédération internationale de motocyclisme et Dorna Sport, organisateur de l’événement, proposent 21 Grands Prix, avec deux nouveaux rendez-vous : au Kazakhstan le 9 juillet et en Inde le 24 septembre.

Bien évidemment, ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et géopolitique dans certains pays. Mais la plus grosse nouveauté sera l’arrivée des courses sprint organisées le samedi à 15h (heure locale) à la veille du Grand Prix. Ces courses, qui ne dureront que 50% de la distance de la course du dimanche, permettront aux 9 premiers pilotes d’empocher la moitié des points d’une course classique.



Avec les Grands Prix toujours programmés les dimanches à 14h (heure locale), ce sont donc 42 départs qui seront donnés au cours de cette saison 2023. Le vendredi sera consacré aux essais, qui auront un rôle dans l’accès aux qualifications.

Tâche très compliquée pour Fabio Quartararo

L’Italien Francesco Bagnaia, tenant du titre, fait figure de grand favori pour cette nouvelle saison qui devrait encore être dominée par les Ducati. Le constructeur italien et sa machine hyper puissante pourront également compter sur Enea Bastianini, vainqueur à quatre reprises l’an passé au guidon d’une Ducati du team Gresini et qui rejoint cette année l’écurie officielle.



La tâche sera donc très compliquée pour le Français Fabio Quartararo, déchu de son titre mondial l’an passé après avoir terminé la saison 17 points derrière Francesco Bagnaia. Au guidon de sa Yamaha, qu'il espère plus performante, le Niçois de 23 ans va tout faire pour récupérer le titre acquis au terme de la saison 2021.



Quant à l’autre Français du plateau, le Cannois Yohann Zarco, 8e du classement des pilotes l’an passé, il sera toujours au guidon d’une Ducati de l’écurie Pramac avec la ferme intention de décrocher sa première victoire en MotoGP, lui qui est monté à quatre reprises sur le podium l’an passé.

Le calendrier de la saison 2023

Horaires des Grands Prix en heure française.

Dimanche 26 mars 2023, 15h : GP du Portugal, à Portimão

Dimanche 2 avril 2023, 19h : GP d'Argentine, à Rio Hondo

Dimanche 16 avril 2023, 21h : GP des Amériques, à Austin

Dimanche 30 avril 2023, 15h : GP d'Espagne, à Jerez

Dimanche 14 mai 2023, 14h : GP de France, au Mans

Dimanche 11 juin 2023, 14h : GP d'Italie, au Mugello

Dimanche 18 juin 2023, 14h : GP d'Allemagne, au Sachsenring

Dimanche 25 juin 2023, 14h : GP des Pays-Bas, à Assen

Dimanche 9 juillet 2023, 10h : GP du Kazakhstan, à Sokol

Dimanche 6 août 2023, 14h : GP de Grande-Bretagne, à Silverstone

Dimanche 20 août 2023, 14h : GP d'Autriche, à Spielberg

Dimanche 3 septembre 2023, 14h : GP de Catalogne, à Barcelone

Dimanche 10 septembre 2023, 14h : GP de Saint-Marin, à Misano

Dimanche 24 septembre 2023, 10h30 : GP d'Inde, à Buddh

Dimanche 1er octobre 2023, 7h : GP du Japon, à Motegi

Dimanche 15 octobre 2023, 8h : GP d'Indonésie, à Mandalika

Dimanche 22 octobre 2023, 5h : GP d'Australie, à Phillip Island

Dimanche 29 octobre 2023, 8h : GP de Thaïlande, à Buriram

Dimanche 12 novembre 2023, 7h : GP de Malaisie, à Sepang

Dimanche 19 novembre 2023, 18h : GP du Qatar, à Losail

Dimanche 26 novembre 2023, 14h : GP de Valence, à Valence

