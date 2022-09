VIDÉO - MotoGP : l’énorme chute de Fabio Quartararo sur le GP d’Aragon

L'image est très impressionnante. Lors du Grand Prix d'Aragon de MotoGP ce dimanche, alors que le cortège de motos s'engage après un virage, une moto se renverse et son conducteur, le Français Fabio Quartararo, chute sur de très longs mètres. Heureusement, tout semble aller pour le pilote français. Il a été aperçu après la course, quittant la clinique mobile.

"Ça va. Je me suis fait un peu mal à la jambe et au torse sur la chute, mais ça va", explique Fabio Quartararo au micro de Canal+. "C’est dommage car on avait le rythme pour se battre ici. Mais on tourne la page et on se concentre sur la suite. Il faut rester concentré. Nous n’avons plus de joker, il va falloir donner le maximum."

Avec cette chute, c'est l'italien Enea Bastianini qui remporte ce Grand Prix. Malgré l'erreur, Fabio Quartararo reste premier du classement général, 10 points devant l'Italien Francesco Bagnaia, arrivé deuxième ce dimanche 18 septembre. Johann Zarco, le second français à concourir le MotoGP est arrivé huitième de la course et vient se placer à la sixième place du classement général.

