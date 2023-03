F1 – GP d’Arabie Saoudite : victoire de Sergio Perez, doublé Red Bull

Les Red Bull sont décidément sur une autre planète en ce début de saison 2023. Avec une pointe de vitesse supérieure à toutes les autres monoplaces de la grille, les deux voitures de l’écurie championne du Monde ont survolé cette deuxième manche du championnat.

Sergio Perez auteur de la pole position a fait quasiment toute la course en tête pour s’imposer au terme des 50 tours avec plus de six secondes d’avance sur Max Verstappen

Le Néerlandais double champion du Monde en titre qui était parti 15è après avoir été trahi par sa boite de vitesse lors des qualifications, n’a quant à lui mis que 25 tours pour se retrouver derrière son co-équipier.

La troisième place de ce Grand Prix d’Arabie Saoudite revient à l’Aston Martin de Fernando Alonso. Mais l’Espagnol qui pensait avoir signé à Djeddah le 100è podium de sa carrière a été pénalisé de 10 secondes à l'issue du Grand Prix pour ne pas avoir respecté les 5 secondes d'arrêt au stand et termine finalement au pied du podium.

C'est donc Georges Russel arrivé 4è sur sa Mercedes qui récupère la 3è place et qui devance une nouvelle fois Lewis Hamilton, les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ayant pu faire mieux que 6è et 7è.

Les deux Français de l’écurie Alpine terminent dans les points, Esteban Ocon 8è devançant Pierre Gasly 9è.

Au terme de ce deuxième Grand Prix de la saison Max Verstappen garde la tête du championnat du Monde devant Sergio Perez grâce au point du meilleur tour en course

Prochain Grand Prix le 2 avril en Australie

