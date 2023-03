F1 - Lewis Hamilton et Angela Cullen mettent fin à leur collaboration

Son visage et sa silhouette étaient connus dans le monde entier pour s’afficher depuis le Grand Prix d'Australie 2016 aux côtés de Lewis Hamilton. Angela Cullen, 48 ans, a annoncé vendredi 17 mars ne plus collaborer avec le pilote Mercedes.



"Aujourd'hui, je suis ravie de vous dire que je pars pour une prochaine aventure, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. Je suis tellement reconnaissante et bénie d'avoir eu cet incroyable expérience en F1. Merci à l'équipe Mercedes qui est ma famille depuis 7 ans. Et merci à toi mon cher Lewis, ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés".

Ancienne internationale de hockey sur gazon, Angela Cullen s’était ensuite orientée vers le métier de physiothérapeute pour l'équipe olympique britannique de triathlon, avant de devenir en 2016 la physiothérapeute et l'assistante personnelle de Lewis Hamilton.

Je suis un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle Lewis Hamilton

"Au cours des sept dernières années, Angela Cullen a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même, a de son côté écrit Hamilton sur son compte Instagram. Je suis un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle. Alors aujourd’hui, j’espère que vous vous joignez à moi pour lui souhaiter le meilleur pour qu’elle poursuive ses rêves. Merci pour tout Ang, j’ai hâte de voir ce que l’avenir te réserve".

